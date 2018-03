A eleição dos delegados da concelhia de Lisboa ao congresso da JSD que decorreu neste sábado vai ser alvo de uma providência cautelar por parte da candidatura de André Neves, que concorre à liderança daquela juventude partidária em Abril. Nas eleições foi admitida apenas a lista encabeçada pela deputada Margarida Balseiro Lopes, que pretende disputar a liderança da Juventude Social-Democrata com André Neves, em Abril, sucedendo ao também deputado Simão Ribeiro.

José Miguel Ferreira, director de campanha, disse ao PÚBLICO que a providência se destina a pedir a nulidade dos resultados com a justificação de que a lista apresentada por André Neves foi excluída da eleição pela comissão eleitoral independente com base em argumentos que não cumprem os estatutos e que vão contra uma decisão do conselho de jurisdição da JSD. A comissão eleitoral terá comunicado à candidatura de André Neves na sexta-feira à noite que a sua lista estava recusada por incluir dois elementos que tinham transitado para a concelhia de Lisboa há menos de seis meses, mesmo depois de o presidente do conselho de jurisdição nacional ter dado parecer positivo, em Fevereiro, à sua participação, e de os dois militantes aparecerem como aptos nos cadernos eleitorais.

A Juventude Social-Democrata realiza o seu congresso entre 13 e 15 de Abril.

