O Presidente da República vai deslocar-se a França, para as comemorações do centenário da Batalha de La Lys, e de seguida ao Egito e a Espanha, em visitas de Estado, entre 8 e 18 de Abril.

As datas destas deslocações do chefe de Estado constam de um projecto de resolução da Assembleia da República, que segundo a Constituição tem de autorizar as suas ausências do território nacional. O Presidente tem outras viagens marcadas para os próximos tempos.

PUB

Segundo o documento, Marcelo Rebelo de Sousa irá a França entre 8 e 10 de Abril, para participar nas comemorações do centenário da Batalha de La Lys, da I Guerra Mundial, que é considerada a mais trágica para o Corpo Expedicionário Português (CEP).

PUB

Depois, de 11 a 13 de Abril, fará uma visita de Estado ao Egipto, a convite do seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, que esteve em Portugal em visita de Estado em Novembro de 2016.

Entre 15 e 18 de Abril, o Presidente da República irá deslocar-se a Espanha, para uma visita de Estado de três dias, a convite do rei Felipe VI, que também esteve em Portugal em visita de Estado em Novembro de 2016.

Segundo uma nota enviada pela Presidência da República aos jornalistas na semana passada, o programa oficial desta visita decorrerá entre os dias 16 e 18, começando por Madrid e terminando numa comunidade autónoma de Espanha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Junho de 2016, quando esteve em França para as comemorações do 10 de Junho, o chefe de Estado prestou homenagem aos soldados portugueses que lutaram na I Guerra Mundial, em La Couture, a cerca de 230 quilómetros de Paris.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Cemitério Militar Português de Richebourg l'Avoué, onde se referiu à Batalha de La Lys de 9 de Abril de 1918 como um acontecimento que contribuiu para a construção das "bases de uma grande vitória portuguesa e europeia".

PUB