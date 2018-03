O ex-presidente da câmara de Mirandela, José Silvano, 61 anos, advogado, é o nome anunciado pela direcção do PSD para ocupar o cargo de secretário-geral do partido.

"O deputado José Silvano é o novo secretário-geral do PSD e começará a exercer funções de imediato no partido", segundo uma nota oficial do PSD.

A nomeação "deverá ser ratificada na próxima Comissão Política Nacional, agendada para 28 de Março, e, posteriormente, no Conselho Nacional do PSD", de acordo com a mesma nota. José Silvano substitui Feliciano Barreiras Duarte que se demitiu este domingo depois de problemas com o seu currículo profissional e com subsídios pagos pela Assembleia da República enquanto deputado.

Licenciado em direito pela Universidade de Coimbra, José Silvano foi vice-presidente da Mesa da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra, em 1982.

De acordo com a nota biográfica enviada às redacções, José Silvano foi presidente da Distrital do PSD de Bragança, foi vogal da Comissão Política Nacional do PSD e membro do Conselho Nacional.

Actualmente, como deputado, pertence a várias comissões parlamentares, nomeadamente à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, onde foi coordenador do grupo de trabalho sobre as novas regras do financiamento partidário.

O deputado integra ainda, como coordenador, a comissão eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas e é membro da comissão eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da “Estratégia Portugal 2030”.

