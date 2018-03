A histeria dos mails vendilhões está a subir de tom. O pior é que são todos iguais. Só hoje! Só até às 24 horas de amanhã! Promoção especial da Páscoa! Compre já!

São iguais àqueles anúncios americanos dos anos 60 em que os vendedores de automóveis usados fingiam que tinham enlouquecido porque só a loucura explicava preços tão baixos. Havia tantos saldos crazy que o adjectivo passou a aplicar-se aos vendedores que ficavam Crazy Eddie para o resto da vida, todos os dias.

Os mails têm um registo desagradável de cumplicidade como se fossem amigos intímos a propor uma aventura. Tratam-me todos por Miguel, alguns por Hey Miguel! Isso deixa-me sempre com uma grande vontade de comprar as merdas que me propõem.

Uma das maneiras mais chocantes de desmascarar esta hipocrisia é telefonar para as empresas. Hoje em dia quase todas escondem os números de telefone mas vale a pena porfiar. Quando atendem o telefone é que se vê a falta total de pachorra para falar connosco. Para responder à nossa pergunta demonstram enfado, ignorância e indiferença. Querem vender a todos - e uma só pessoa é pouco para elas.

É altura de reler o mail que mandaram. Onde estava esta boa disposição, este entusiasmo em desafiar-nos, esta alegria de viver? Será que os mails são todos escritos por robôs? Não haverá ninguém que se tenha dedicado ao assunto? Será impossível escrever um mail bem escrito com um tom cordato e civilizado? Quem diria que o vulgar telefone se tornaria num poderoso detector de mentiras?

