A União Europeia exigiu à Rússia que disponibilize toda a informação sobre o agente químico da gama novichok que terá sido utilizado para tentar matar o antigo agente duplo russo Sergei Skripal e a filha, Iulia.

Depois de terem sido informados sobre a situação de Skripal por Boris Johnson, ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, em Bruxelas, os seus 28 homólogos da União Europeia emitiram um comunicado conjunto condenado o envenenamento do ex-espião e afirmando que o bloco europeu encara de forma “extremamente séria” a acusação de Londres de que o Kremlin é responsável pela tentativa de duplo assassinato com recurso a armas químicas nas ruas da cidade de Salisbury.

Apesar de não ter acusado directamente Moscovo, o comunicado conjunto dos ministros europeus representa mais um apoio de peso para o Governo britânico neste conflito diplomático com a Rússia. E surge apesar das negociações sobre o “Brexit”, onde as posições de Londres e dos restantes europeus se têm mantido afastadas. Ou seja, este é um sinal de que, pelo menos em termos de segurança, o Reino Unido contará com o apoio de Bruxelas.

“A União Europeia está chocada com um ataque com recurso um agente neurotóxico, de um tipo desenvolvido pela Rússia, pela primeira vez em solo europeu em mais de 70 anos”, diz o comunicado dos chefes da diplomacia dos estados-membros.

“A UE pede à Rússia que responda às questões urgentes levantadas pelo Reino Unido e pela comunidade internacional e que providencie imediatamente a divulgação completa do seu programa novichok à OPAQ (Organização para a Proibição das Armas Químicas)", diz ainda o comunicado, acrescentando que a União expressa solidariedade e apoio “sem reservas” ao Reino Unido.

Antes do encontro com os ministros europeus, Boris Jonhson falou aos jornalistas e criticou novamente o Governo russo, afirmando que este “não engana ninguém” com os seus desmentidos “cada vez mais absurdos”, segundo cita imprensa britânica.

Johnson confirmou ainda que nesta segunda-feira chegam ao Reino Unido responsáveis da OPAQ para recolher amostras do agente neurotóxico utilizado na tentativa de assassinato dos Skripal. Os resultados das análises a serem realizadas pelos inspectores internacionais deverão estar concluídos daqui a duas semanas.

Nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, voltou a ser questionado sobre o tema e defendeu que terão de existir consequências para as acusações que chegam de Londres: “Mais tarde ou mais cedo estas alegações terão consequências. Ou são sustentadas em provas apropriadas ou terá de haver um pedido de desculpa”.

Sergei e Iulia Skripal continuam internados em estado crítico depois de terem sido expostos a um poderoso agente neurotóxico, da gama novichok, que foi produzido na União Soviética durante os anos 1970 e 1980 e que se suspeita que seja ainda produzido na Rússia. Este incidente levou o Governo liderado por Theresa May a acusar Moscovo de estar por trás da tentativa de homicídio levando a um conflito diplomático com o Kremlin.

Londres anunciou uma série de retaliações, incluindo a expulsão de 23 diplomatas russos e o corte de todos os contactos bilaterais de alto nível. A Rússia respondeu na mesma moeda e anunciou durante o fim-de-semana a expulsão de 23 diplomatas britânicos.

