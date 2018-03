O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs nesta segunda-feira que os traficantes de droga sejam executados para fazer frente à crise de droga que se vive no país — a sua proposta não foi até agora bem recebida no Congresso, tendo até merecido críticas por parte de investigadores que estudam o consumo de opiáceos e por especialistas em justiça criminal. O novo apelo a esta criminalização foi feito num comício no estado norte-americano de New Hampshire, onde apresentou um plano contra os opiáceos. Mas a ideia tem sido mencionada por Trump nos últimos tempos.

PUB

A crise dos opiáceos – que incluem analgésicos, heroína e fentanil – tem vindo a ganhar dimensão nos últimos anos e afecta sobretudo as zonas rurais dos EUA. O combate às drogas era uma das promessas eleitorais de Trump.

Em Outubro, o Presidente declarou que o país enfrentava uma “emergência de saúde pública”, o que em teoria canalizaria mais fundos federais e estatais para a luta contra o consumo destas drogas, que só em 2016 causaram a morte a 42 mil pessoas nos EUA. À semelhança da intenção de Trump de dar mais armas para combater as armas, o Presidente norte-americano propõe agora que os milhares de mortes anuais sejam combatidas com mais mortes – as dos traficantes.

PUB

“Estamos a perder o nosso tempo se não formos duros com os traficantes de droga e essa tenacidade inclui a pena de morte”, defende Trump. “O castigo máximo tem de ser a pena de morte. Talvez o nosso país não esteja pronto para isso, é possível”, sustenta. O novo pacote de medidas proposto por Trump inclui o financiamento de tratamentos de dependência e mais meios por parte das autoridades, assim como uma aposta na prevenção e na educação.

A Casa Branca não clarificou quando é que a pena de morte seria utilizada, remetendo esclarecimentos para o departamento de justiça norte-americano. “Não acredito que a pena de morte para os traficantes de droga tenha algum resultado”, disse à Reuters um professor de saúde pública na Universidade de Chicago, Harold Pollack, argumentando que não existem provas científicas de que estas medidas tenham um efeito significativo na quantidade de drogas disponíveis nas ruas.

PUB