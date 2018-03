O Presidente russo Vladimir Putin foi reeleito no domingo para um quarto mandato com 76,6% — o seu melhor registo eleitoral até à data. No entanto, nenhum líder ocidental endereçou ainda as habituais e diplomáticas mensagens de felicitações ao chefe de Estado russo.

Até agora, os parabéns chegam apenas de líderes próximos de Moscovo — ou de concorrentes directos das capitais ocidentais — como o Presidente chinês Xi Jinping, que aproveitou para dizer que "a parceria estratégica de cooperação entre a China e a Rússia está no melhor nível da história" e que esta "constitui um exemplo para a construção de um novo tipo de relações internacionais”, segundo cita a BBC. Também os líderes do Cazaquistão, Bielorrússia, Venezuela, Bolívia e Cuba felicitaram Putin pela reeleição.

A Ocidente, reina o silêncio em relação ao resultado das eleições num momento de agudizar das tensões pelo caso do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal no Reino Unido. As presidenciais russas de domingo foram as primeiras desde a anexação do território ucraniano da Crimeira por Moscovo, condenada por europeus e norte-americanos.

A taxa de participação nas eleições de domingo foi de 67%, de acordo com a comissão eleitoral russa. Putin contabilizou mais de 56,2 milhões de votos, o que significa um aumento de cerca de 10 milhões relativamente às eleições de 2012.

Texto editado por Pedro Guerreiro

