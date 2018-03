Horas depois da conquista total de Afrin pelo exército turco surgiram as primeiras acusações de roubos e pilhagens levadas a cabo pelos combatentes sírios que também participaram na ofensiva militar contra aquela cidade curda do norte da Síria.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos e com alguns jornalistas da AFP no terreno, membros do Exército Livre da Síria estão a liderar assaltos a edifícios militares e governamentais, mas também a casas, lojas e restaurantes.

A agência noticiosa refere que todo o material roubado – que inclui equipamento militar, equipamento electrónico, comida e cobertores – está a ser transportado para fora da cidade.

Já no domingo circularam pelas redes sociais imagens de derrubes de estátuas e símbolos curdos, protagonizadas por combatentes das milícias aliadas ao exército da Turquia.

“A destruição da estátua de Kawa Haddad e a pilhagem de lojas e casas é moralmente deplorável”, acusa o activista curdo Abdul Basset Sida, citado pela BBC. “É a primeira violação da cultura e da história do povo curdo desde a tomada de Afrin”, lamenta o Centro de Informação da cidade, segundo a Reuters.

Ao fim de quase dois meses de combates, as YPG – Unidades de Protecção Popular curdas – foram este fim-de-semana expulsas de Afrin e muitos dos seus soldados abandonaram a cidade junto dos mais de 200 mil civis desalojados.

Em declarações à Reuters, um responsável civil curdo na região conta que este êxodo obrigou “as pessoas que têm carros estão a dormir nos carros e as pessoas que não os têm estão a dormir debaixo das árvores com os seus filhos”.

Enquanto o exército turco celebra a “neutralização” de mais de 3 mil “terroristas”, o Observatório Sírio acusa os conquistadores de responsabilidades na morte de 289 civis, incluindo 43 crianças. A Turquia nega as acusações e garante não ter alvejado quaisquer infra-estruturas civis.

