O principal negociador europeu para o “Brexit”, Michel Barnier, anunciou esta segunda-feira que Bruxelas e Londres chegaram a um acordo para os principais pontos da relação entre o Reino Unido e a União Europeia durante o período de transição após a saída do país do bloco, a 29 de Março de 2019.

Barnier apresentou “um texto legal”, em que as duas partes chegaram a acordo na maioria das questões, disse. “Isto ainda não é o acordo final”, lembrou Barnier – a Irlanda, por exemplo, mantém-se uma questão a resolver (o Reino Unido não quer ter uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, mas não é claro que solução haverá para o evitar).

A UE tinha já aprovado, no fim de Janeiro, o seu rascunho para o relacionamento durante o período de transição que foi pedido por Londres, e que mereceu várias críticas do Governo britânico. Mas agora, "a maior parte do documento foi acordada”, incluindo “um acordo completo em relação aos direitos dos cidadãos e das questões financeiras”, declarou ainda Barnier.

O ministro britânico para o “Brexit”, David Davis, sublinhou que este acordo é importante para dar segurança a curto prazo às empresas, e também para que o Reino Unido possa preparar-se para a vida fora da União Europeia, por exemplo através da negociação de acordos de comércio, cita o diário britânico The Guardian.

“O acordo devia dar-nos confiança de que um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia está mais perto do que nunca”, disse ainda Davis.

A transição, confirmou Davis, completa-se no dia 31 de Dezembro de 2020, o prazo em que se conclui o quadro financeiro plurianual para o qual o Reino Unido ainda terá de contribuir depois da sua saída da União Europeia.

