O Reino Unido comprometeu-se com uma “solução de último recurso” (backstop) para que não haja uma fronteira física entre a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido) e a República da Irlanda (membro da União Europeia) caso Londres não tenha conseguido chegar a outra solução na data de saída.

PUB

No documento do acordo para o período de transição divulgado nesta segunda-feira não está detalhada qual a solução, mas tudo aponta para que seja a manutenção da Irlanda do Norte no mercado comum e na união aduaneira mesmo quando o resto do Reino Unido sair, que costuma ser mencionada como "opção C".

Ninguém quer o regresso de uma fronteira física entre as duas Irlandas, tanto por razões práticas, dado o fluxo diário de pessoas e bens, como por razões políticas, dada a possibilidade de reacender tensões sectárias e deixar em risco o processo de paz cimentado nos Acordos de Sexta Feira Santa, de 1998.

PUB

Não tem sido possível encontrar uma solução prática para o dilema. As três possibilidades para resolver a questão da fronteira da Irlanda apresentam cada uma a sua falha ou problema.

A primeira opção seria o Reino Unido ter um acordo pós-"Brexit" com a UE em que não saísse da união aduaneira e do mercado único – e assim não precisaria de uma fronteira com a União Europeia. Mas Londres já deixou claro que não lhe interessa sair da União Europeia e manter-se nestes dois espaços europeus, portanto esta hipótese está afastada.

O que leva à opção dois: é necessária uma fronteira, mas nem o Governo britânico, nem o Governo da República da Irlanda (e nem a União Europeia), querem uma fronteira física entre as duas Irlandas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Londres tem falado de uma possibilidade de uma “solução tecnológica” para uma chamada “soft border”, mas até agora não deu qualquer informação concreta sobre como esta poderia funcionar. A dificuldade em ver que tipo de mecanismo de controlo poderia ser na prática imposto entre a Irlanda do Norte e a Irlanda levou a União Europeia a exigir a inclusão desta “solução de último recurso”, a terceira opção para solucionar o problema.

O Governo conservador de Theresa May considerou, antes, inaceitável a opção de manter a Irlanda do Norte no mercado único e união aduaneira, porque isolaria a Irlanda do Norte do resto do Reino Unido. O Governo de May depende dos unionistas do DUP, que apoiam o seu Executivo minoritário, e o partido unionista não tolerará o enfraquecimento da ligação entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido.

No entanto, o documento acordado entre Londres e Bruxelas deixa o problema nas mãos do Governo britânico: esta "opção C" só terá efeito se o Reino Unido não conseguir encontrar outro modo de resolver a questão da fronteira entre as duas Irlandas, ou até que uma solução seja encontrada.

PUB