Nesta terça-feira, dia em que se celebra o Dia Internacional da Felicidade, todos os que viajarem de metro entre as 09h e as 11h vão ser alvo de uma acção que pretende pô-los a sorrir. A ideia é sensibilizar para os benefícios do uso do transporte público e provar que ali se pode ser feliz.

A iniciativa que decorrerá nas linhas amarela e verde foi desenvolvida numa parceria entre o metro de Lisboa e a embaixadora do Riso, Sabrina Tacconi e tem como objectivo contagiar de riso os clientes que viajam no metro através de três “líderes de riso” que viajarão no transporte, associando a viagem matinal a uma experiência que quer criar bem-estar.

Sabrina Tacconi, conhecida terapeuta do riso e embaixadora do mesmo em Portugal, refere, no comunicado enviado pela empresa de transportes, que os benefícios do riso para a saúde são inúmeros, tais como o fortalecimento do sistema imunitário, a melhor circulação sanguínea e oxigenação cerebral.

Segundo o Relatório Mundial da Felicidade de 2018 das Nações Unidas, um estudo realizado anualmente que analisa o bem-estar dos habitantes de 156 países, Portugal subiu no ranking do 89º lugar para o 77º na lista liderada pela Finlândia, surgindo agora a meio da tabela.

Para assinalar este dia o Metro de Lisboa convida ainda os seus utentes a procurar um sorriso ou riso no metro e a partilhá-lo nas redes sociais com o hashtag #felicidadenometro.

