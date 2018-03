Em Ferreira do Zêzere, um par de doces surpreende-nos com nomes incomuns: as boas esposas e os bons maridos. Fazem-se na pastelaria Pérola do Zêzere. Aqui, vários produtos são de marca própria: o café, a cerveja artesanal, os licores, as compotas, entre outros. Tudo é feito com primor e cuidado. É mais uma excelente desculpa para visitar a localidade.

Emília Peixoto é a responsável pela parte dos doces. Quando soube que a câmara municipal local guardava uma receita de um doce, o bom marido, apressou-se a obtê-la e passou a confeccionar o pastel. Mais tarde, por sugestão dos seus clientes, criou outro doce, a boa esposa. Assim ficou formado o casal.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

