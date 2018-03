O líder da claque do FC Porto SuperDragões, Fernando Madureira, foi nesta segunda-feira absolvido pelo Tribunal de Pequena Instância do Porto, que julgou o seu recurso à interdição de acesso a recintos desportivos.

Em Novembro de 2017, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) proibiu Fernando Madureira de frequentar recintos desportivos durante seis meses e aplicou uma multa de 2600 euros, devido a cânticos que aludiam à queda do avião do clube brasileiro Chapecoense como forma de hostilizar o Benfica, no jogo de andebol entre os "dragões" e os "encarnados", disputado em 12 de Abril.

A provocação dizia "quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" e foi cantada durante o encontro disputado no Dragão Caixa, que terminou com a vitória dos "azuis-e-brancos", por 30-27. A queda daquele avião provocou a morte a 71 pessoas.

Nesta segunda-feira, o Tribunal de Pequena Instância do Porto considerou que não foram reunidas provas de que Fernando Madureira tenha cantado ou incentivado o cântico, considerando "factos não provados", absolvendo-o, por isso, da pena decidida pelo IPDJ.

O líder dos SuperDragões assumiu-se satisfeito com a sua absolvição.

"Foi feita justiça. Nos tribunais, não é como no IPDJ, não há palas vermelhas. As provas demonstradas em tribunal não deixam dúvidas nenhumas de que não entoei o cântico. Por isso, não esperava outra decisão. Desde o início que o processo estava inquinado. Se as pessoas do IPDJ fossem sérias, honestas e fizessem bem o seu trabalho, aquilo devia ter morrido logo à nascença. Só posso deduzir que o IPDJ, desde o início, tinha o intuito de me tirar dos estádios. Não sei porquê. Se calhar para beneficiar o Benfica", afirmou.

