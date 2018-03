A segunda e última volta do 2.º Torneio do Circuito Cashback World, no exigente e comprido percurso Ribagolfe 1 (Par 72), em Benavente, afigurava-se emocionante na prova masculina (70 concorrentes), com os dois melhores amadores portugueses da actualidade, Pedro Lencart (do CG Miramar) e Vítor Lopes (CG Vilamoura), empatados na liderança após terem feito 70 pancadas no sábado, num primeiro dia em que choveu o tempo quase todo.

Daniel Rodrigues (Miramar), de 15 anos, vencedor em Janeiro do 1.º Torneio, no Penina Hotel & Golf Resort, completava o grupo de honra no domingo, isolado no terceiro lugar com 71.

PUB

No entanto, no domingo, sem chuva mas com os greens algo irregulares e algumas pin positions mais difíceis, Lencart tratou logo de decidir as coisas a seu favor. Ao fim de sete buracos, estava já com 4 abaixo do par, e ao fim de 10 seguia com 5 abaixo, ao passo que Lopes concluía o front nine com +2 e Rodrigues com +1. Ou seja, Lencart chegou a ter sete de vantagem sobre Lopes, apenas para ver encurtada a distância quando este fez uma série brilhante de eagle-par-eagle entre o 14 e o 16.

Lencart viria a terminar com 68, Lopes com 71 e Rodrigues com 74. Com um total de 138 (-6), o primeiro ganhou com três de vantagem sobre Lopes, seguindo-se, no terceiro lugar, Rodrigues, com 145. Afonso Girão (148, 74-74), do Oporto, ficou em quarto, a 10 shots do vencedor, e Cristiano Marcela (73-77), do ACME Espiche, e Francisco Matos Coelho (77-73), de 14 anos, do CG Vilamoura, partilharam o quinto lugar com 150.

PUB

“Sinto-me bem como o meu jogo, este ano tem sido bom para mim, tenho estado em boa forma, e este torneio foi bem a prova disso”, afirmou Pedro Lencart após ter conquistado o seu segundo titulo nacional do ano, a juntar ao do Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens, no escalão de sub-18, uma prova que ganhou em Palmares com 136 (-8) e cinco de vantagem sobre o seu companheiro de clube Pedro Neves. Além disso, foi 2.º no 1.º Torneio Chasback World e, a nível internacional, 12.º no Open Amador Sul-Americano e 13.º no Internacional de Portugal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre as senhoras (15 participantes), Beatriz Themudo, do Oeiras Golf, não deu hipóteses à concorrência: com duas voltas de 72 para um total de 144 (par), deixou a sua mais próxima adversária, a campeã nacional amadora Leonor Bessa (76-76), de Miramar, a oito pancadas de distância. Leonor Medeiros, da Quinta do Peru, foi terceira com 157 (80-77).

“Infelizmente não consegui jogar o 1.º Torneio deste circuito no Penina, optei por jogar o Internacional de Portugal, que não me correu como estava à espera, mas este resultado aqui em Ribagolfe demonstra o trabalho que tenho vindo a realizar, foi muito bom, estou muito contente”, afirmou Beatriz Themudo, ela que havia vencido em Outubro o 5.º Torneio deste circuito, também Ribagolfe, mas no campo 2.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB