O jogo podia ser histórico para a Espanha, que não participa na fase final de um Mundial de râguebi desde 1999, mas terminou em enorme polémica. Após conseguir, de forma inesperada, vencer na Rússia e derrotar em Madrid a Roménia, os espanhóis apenas necessitavam de ganhar à Alemanha e à Bélgica para regressarem, duas décadas depois, à elite do râguebi mundial. Porém, depois de despacharem os germânicos por contundentes 84-10, os “leones” foram batidos quando menos se esperava. Em Bruxelas, a Bélgica foi superior, e derrotou a Espanha, por 18-10, mas o jogo ficou marcado por uma arbitragem polémica do romeno Vlad Iordaschescu, que acabou por beneficiar o seu país.

PUB

O favoritismo estava do lado da Espanha, 19.ª classificada do ranking mundial, que apenas necessitava de vencer a Bélgica, 25.ª posição, dois lugares abaixo de Portugal. No entanto, em Bruxelas, o “XV del León” desde cedo mostrou dificuldades em contrair a boa exibição dos belgas e a arbitragem de Iordaschescu rapidamente entrou no ponto de mira espanhola.

Ao intervalo, a Bélgica já vencia por 12-0 e, apesar de uma reacção da Espanha nos últimos minutos, o encontro terminou com o triunfo da selecção da casa, por 18-10, desfecho que apurou a Roménia para o Mundial 2019 e obriga os espanhóis a uma fase de repescagem, que se iniciará com um play-off frente a Portugal. Após o apito final, os jogadores de Espanha dirigiram-se de imediato na direcção de Vlad Iordaschescu e o árbitro romeno, bem como os seus auxiliares, necessitou de ser escoltado pela segurança.

PUB

Em comunicado, a Federação Espanhola de Râguebi (FER) afirmou que depois do triunfo contra a Roménia, no passado dia 19 de Fevereiro, contactou Patrick Roben, presidente da Comissão de Árbitros da Rugby Europe, para “solicitar a modificação da designação dos três árbitros romenos para o encontro Bélgica-Espanha, que era crucial para a classificação para o Campeonato do Mundo”. Um jogo onde a Roménia “necessitava da derrota da Espanha”, pelo que “evidentemente um árbitro romeno não era o mais idóneo” para o jogo. “A resposta foi que as designações se realizam com várias semanas de antecedência, que o árbitro faz parte do painel da Rugby Europe e que portanto não podiam modificar a designação”, revelou a FER.

A FER, que lamentou “a reacção de alguns jogadores que não contiveram o seu estado anímico após o final do encontro”, acrescentou que apresentará “uma reclamação à Rugby Europe com cópia para a World Rugby, para que a Comissão de Árbitros reveja o vídeo do encontro” e averigue se existiu uma actuação de Iordaschescu “deliberadamente parcial para favorecer os interesses da Roménia”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já nesta segunda-feira, a Rugby Europe, organismo que tutela o râguebi europeu e é presidida pelo romeno Octavian Morariu, anunciou que irá aguardar pelo relatório do supervisor dos árbitros do jogo e que vai dedicar uma "parte considerável" da próxima reunião a analisar "todas as fases do jogo".

Numa curta reacção, a World Rugby, responsável pela modalidade a nível mundial, afirmou que “não nomeia árbitros para o Rugby Europe Championship”, mas adiantou que “está em contacto com a Rugby Europe para perceber o contexto dos eventos relacionados com o Bélgica-Espanha”.

Com a derrota da Espanha, a Roménia garantiu o apuramento directo na qualificação europeia e fará parte do Grupo A, onde já tem três adversários confirmados: Irlanda, Escócia e o anfitrião Japão. Os espanhóis terão agora que jogar uma fase de repescagem, que se iniciará com um duelo com Portugal, a ter lugar em Madrid. O vencedor disputará então um play-off com Samoa, a duas mãos. Quem ganhar a eliminatória, qualifica-se, enquanto o derrotado tem ainda a hipótese de se apurar, precisando para isso de vencer um último torneio de repescagem, para o qual já está apurado o Canadá. As restantes selecções serão as vencedoras da fase de apuramento africana e asiática.

PUB