Foi partilhada nesta segunda-feira, 19 de Março, a primeira fotografia do filme Judy. A imagem mostra Renee Zellweger como Judy Garland no final da década de 1960, época em que a actriz e cantora chegou a Londres para uma tour e um ano antes de morrer, em 1969.

Além de Renee Zellweger, também Jessie Buckley, Finn Wittrock e Michael Gambon participam no filme biográfico cujos produtores executivos são Cameron McCracken, da Pathé; Rose Garnett, da BBC Films; e Andrea Scarso, da Ingenious Media.

Segundo a Screen International, citada pela BBC, "Judy retrata as lutas com a gerência, o namoro com Mickey Deans e a apresentação de algumas das suas músicas mais conhecidas", como Somewhere Over the Rainbow.

A Pathé está a distribuir o filme no Reino Unido, em França e na Suíça e vai ficar encarregue de o partilhar nos restantes países.

