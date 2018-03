O filme A Sonolenta de Marta Monteiro arrecadou o Prémio de Melhor Filme/Sociedade Portuguesa de Autores/Vasco Granja na Competição Portuguesa do Monstra - Festival de Animação de Lisboa, anunciou no sábado organização. O festival, que tinha inaugurado a 8 de Março, apresentou mais de 500 filmes para adultos e crianças, com destaque para a Estónia, o país convidado, e para o mais recente cinema português