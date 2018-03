Um ciclista chega à praia. No volante da bicicleta está montada uma máquina de filmar da GoPro. Toda a manhã a GoPro filmou o ciclista. Filmou-o a descer. Filmou-o a subir. Filmou-o sempre de frente para se ver bem o semblante empenhado do ciclista com a serra de Sintra a fazer de pano de fundo inteiramente justo.

Quando chega à praia pega na GoPro para filmar a cabeça dele mais de perto. Dá uma lenta volta de 360 graus para apanhar todos os recantos

da praia e dos cafés.

Terminado este giro à volta do gajo mais giro da Grande Lisboa o ciclista pôe-se a ver o que filmou, qual Hitchock a ver as rushes do Vertigo. Extraordinariamente exigente como ele é nunca lhe agradam as imagens. Nestas está feio. Aquelas têm demasiado barulho do mar. As terceiras foram estragadas por outro ciclista ainda mais bem equipado do que ele que passou mesmo quando estava a acabar uma filmagem impecável - de propósito, aposta.

Quem terá a sorte de ver o filme completo? A primeira parte dá-nos o ciclista a percorrer, em real time, o caminho de Rio de Mouro até à Praia Grande. Provavelmente começa com a excitação da partida com o enfardamento da indumentária e a colocação do capacete XPTO que tem inclusivamente um lugar para a GoPro, apesar do ponto de vista ter a desvantagem inaceitável de excluir a cabeça do ciclista.

A parte do meio - o primeiro clímax, vá lá - é ele na Praia Grande a filmar-se. E finalmente tem-se o gozo de vê-lo voltar da Praia Grande para Rio de Mouro. Quanto custarão os direitos?

