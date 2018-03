O antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes afirmou neste domingo, no seu comentário semanal no Jornal da Noite da SIC, que o próximo director do Diário de Notícias (DN) será Ferreira Fernandes e que a directora-adjunta será Catarina Carvalho. Não foi feita qualquer menção sobre o novo rumo do actual director Paulo Baldaia.

Como noticiado em Janeiro, é possível que o Diário de Notícias passe a semanário. Se for avante a decisão da administração da Global Media, que detém também O Jogo ou a TSF, por exemplo, a ideia é que haja um reforço da edição digital do título e uma distribuição do DN ao domingo, dia em que as vendas são por norma mais fortes.

A jornalista Catarina Carvalho é a actual directora da Notícias Magazine e Ferreira Fernandes é cronista no DN.

Na semana passada, no mesmo espaço de comentário, Marques Mendes tinha afirmado que Paulo Baldaia estava de saída do cargo de director do jornal e referiu que a Global Media tinha sondado Miguel Sousa Tavares para o cargo.

