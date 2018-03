Duas pessoas foram feridas com gravidade na sequência de uma explosão num prédio de habitação em Peniche. A explosão, que as autoridades acreditam ter sido provado pela acumulação de gás, causou ainda um ferido ligeiro, afirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros de Peniche, Alexandre Barradas, a explosão, cujo alerta foi dado pelas 13h28 deste domingo, feriu gravemente uma mulher de 46 anos e um homem de 27 anos, registando-se ainda ferimentos ligeiros numa mulher de 76 anos.

A explosão aconteceu no rés-do-chão de um prédio de dois andares, na rua Salvador de Franco, na zona velha de Peniche. Alexandre Barradas disse à agência Lusa que a explosão ocorreu após "a acumulação de gás no interior da casa, na cozinha".

O ferido ligeiro já foi transportado para o Hospital de Peniche, sendo que os dois feridos graves ainda estão a ser avaliados no local, acrescentou.

Cerca de duas horas depois do alerta permaneciam no local 24 operacionais dos bombeiros de Peniche, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Polícia de Segurança Pública (PSP), apoiados com nove viaturas, adiantou a mesma fonte.

