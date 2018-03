Um caso suspeito de sarampo, ainda não confirmado laboratorialmente, levou o hospital de Braga a tomar "medidas de contingência" em coordenação com a Direcção-Geral da Saúde para prevenir o contágio da doença. Uma destas medidas é a vacinação de profissionais do hospital.

A notícia avançada pelo Expresso foi confirmada ao PÚBLICO por fonte oficial do hospital.

De acordo com o semanário, o caso suspeito refere-se a uma médica anestesista daquele hospital, que regressou de uma deslocação profissional com sinais da doença. A unidade de saúde confirma apenas que se trata de um dos seus colaboradores.

Ainda de acordo com o Expresso, profissionais do hospital de Braga estão a ser contactados para serem vacinados já na segunda-feira, esperando que cerca de 200 pessoas o façam. Estão igualmente a ser contactados os passageiros do voo em que a médica regressou ao Porto, vinda do Algarve.

Esta suspeita é conhecida numa altura em que há 36 casos de sarampo confirmados -e 87 suspeitos - na região norte, sendo que 28 dizem respeito a profissionais de saúde do hospital de Santo António, no Porto. O que levou o hospital, à semelhança do que agora acontece em Braga, a organizar a vacinação dos profissionais de saúde que ainda não estão imunizados e o pretendem fazer.

Desde que foi confirmada a existência de um surto, na passada quarta-feira, e até às 12h deste sábado, foram administradas 890 doses de vacina contra o sarampo, parotidite e rubéola aos profissionais do Santo António, a quem a DGS recomenda que recebam duas doses.

No Porto, há 87 outros casos em avaliação.

