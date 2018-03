Ao permitir que a polémica de Feliciano Barreiras Duarte se arrastasse durante uma semana, Rui Rio deixou-se "queimar em lume brando" por sua culpa e pode ter "dado cabo do melhor que tem: a sua imagem de seriedade e de pessoa de princípios". O aviso foi deixado este domingo à noite por Luís Marques Mendes no seu comentário semanal no Jornal da Noite da SIC, que afirmou mesmo que Rui Rio "perdeu a oportunidade de um exercício de autoridade e de liderança".

Foi uma "novela inqualificável e indecifrável" aquela que acompanhou Feliciano Barreiras Duarte e o PSD durante toda esta semana, apontou Marques Mendes.

O antigo líder do PSD considerou que a "responsabilidade" de todo o episódio do currículo com informações erradas sobre o estatuto de investigador visitante de Feliciano na Universidade da Califórnia é exclusivamente do deputado, que "já se devia ter demitido há dias" e não apenas este domingo ao início da noite. "É uma saloíce (...) Aldrabou o currículo; escusa de se desculpar com a comunicação social", criticou Marques Mendes.

"Já não tinha condições nenhumas para o cargo, nem aparecia publicamente" e estava a "criar um prejuízo sério ao partido e a Rui Rio." Marques Mendes diz ser "estranho" que o presidente do PSD tenha permitido o arrastar da situação. "Está-se a deixar queimar em lume brando e a culpa é só dele (...) Fica a sensação de que estava condicionado", acrescenta, sobre Rio.

Mendes afirma mesmo que Rui Rio não terá percebido que devia ter resolvido o caso rapidamente porque "compactuar com isto dias a fio dá cabo do melhor que ele tem: a sua imagem de seriedade e de pessoa de princípios", de "pessoa corajosa, que corta a direito". "Falou de um banho de ética mas aqui não fez nada (...) Apregoar ética para os outros é fácil; praticá-la na própria casa..."

O antigo presidente do PSD avisa que as dificuldades podem não ficar por aqui. "Enquanto não tiver causas para apresentar vai ter casos; enquanto não tiver iniciativa política vai ter polémicas; enquanto não fizer oposição a sério vai ter divisão no partido." Enquanto isso, realça, "António Costa assiste de palanque; é tudo a seu favor", e a prova é a sondagem desta sexta-feira que dá ao PS uma larga distância em relação aos sociais-democratas. Rio deve, por isso, "preocupar-se", sobretudo com os "eleitores moderados" – são os que vão fugir para o PS porque "preferem António Costa sozinho do que com a geringonça".

