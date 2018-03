Feliciano Barreiras Duarte apresentou a demissão a Rui Rio e este aceitou

Acabou-se a dúvida: o secretário-geral do PSD Feliciano Barreiras Duarte apresentou a demissão do cargo a Rui Rio neste domingo à tarde e o presidente do partido aceitou.

A sua saída acontece uma semana e um dia depois de o semanário Sol ter noticiado que o antigo secretário de Estado se vira na obrigação de corrigir o currículo sobre a sua formação profissional na Universidade da Califórnia – que nunca chegou a frequentar – e um dia depois de o jornal digital Observador revelou que o deputado recebeu, durante nove anos, subsídios de deslocação do Bombarral para Lisboa quando morava na capital.

O anúncio foi feita pelo próprio Feliciano Barreiras Duarte em comunicado às redacções às 19h deste domingo. Foi uma semana em que o ambiente se foi tornando sucessivamente mais insuportável para o deputado e em que se foram levantando vozes entre os sociais-democratas próximos de Rio que deixavam a ideia de que o secretário-geral do partido se devia demitir. A que se somou o facto de a Procuradoria-Geral da República ter remetido para inquérito no Departamento de Investigação e Acção Penal o caso do currículo e de a Universidade Autónoma de Lisboa ter pedido ao seu Conselho Científico para analisar se o estatuto errado de visiting scholar (investigador visitante) em Berkeley foi essencial para o dispensar das aulas do doutoramento e se terá que que as frequentar. Foi nesta instituição que Feliciano também defendeu a tese de mestrado que já fazia referência à sua pretensa passagem pela universidade californiana.

A situação de Feliciano Barreiras Duarte estava a tornar-se insustentável no PSD. Tal como o PÚBLICO noticiou este domingo, nos últimos dias o secretário-geral não atendia o telefone praticamente a ninguém. Nem mesmo a Rui Rio ou a vice-presidentes do partido. Essa foi, aliás, uma das dificuldades com que a nova cúpula social-democrata se confrontou quando tentou fazer ver a Feliciano que este não tinha condições para se manter no cargo por mais tempo.

As declarações de Manuel Castro Almeida - um dos vice-presidentes mais próximos de Rui Rio e seu amigo pessoal há anos - , neste sábado numa entrevista à Antena 1 são reveladoras desse mal-estar na equipa. Além de admitir que “as coisas são estão a correr bem”, o antigo autarca falava em “incidentes dispensáveis” e sobre Feliciano Barreiras Duarte dizia mesmo que a polémica “não pode durar muito” mas que “já está a durar algum tempo”. E dizia isto ainda antes de se conhecer o caso da morada do Bombarral e dos subsídios de deslocação do Parlamento. Questionado sobre o que faria se o caso do currículo errado se passasse consigo, Castro Almeida respondeu, categórico: “Isto não aconteceria comigo.”

