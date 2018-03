Animais em restaurantes

A partir de Maio, vai ser permitido aos restaurantes deixar entrar e estar com os seus donos, todo e qualquer animal de “estimação” que possam ter. Claro que esta situação vai colocar um problema aos proprietários dos estabelecimentos, entre perder clientes que tenham animais de estimação e os queiram junto a si e os que não têm ou acham que estes não devem ir ao restaurante/café.

Quem irá ganhar? Só o tempo o dirá. Tal como com as áreas de fumadores, talvez a solução fosse criar uma sala especial para os donos e os seus animais de estimação.

Com todo o respeito que se deva ter por todo e qualquer ser, animais de estimação evidentemente incluídos, esperemos que não haja uma tal vontade de não perder clientes que se deixem à porta os humanos.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Mudanças sociais

Face à evolução rápida da sociedade, e a novidade das chamadas novas tecnologias, a falta de diálogo entre os seres humanos tem-se acentuado cada vez mais, principalmente entre pais e filhos, onde muitas vezes a falta de tempo é um factor decisivo na educação ou falta dela para com os mesmos, sendo claro que hoje em dia as teclas são a nova forma de diálogo solitário entre as pessoas.

As mudanças sociais ditadas pela evolução tecnológica, e pelos hábitos de consumo desenfreado podem ter o efeito positivo de ligar os seres humanos entre si, e ao mesmo tempo permitir uma utilização tantas vezes abusiva, e nada adequada, onde as pessoas não se olham, dependendo muitas vezes de um teclado e muitas vezes com fins nada proveitosos, nem educativos para muitos utilizadores.

Hoje mais do que nunca, através dos meios tecnológicos, estabelecem-se relações profissionais e criam-se amizades através das redes sociais, onde muitas vezes o desconhecimento de quem é o outro pode colocar-nos em perigo, face às intenções que desconhecemos do outro lado, porque somos iguais enquanto humanos mas somos diferentes no agir e pensar.

Quando desafiados pelas circunstâncias, deixamos de ser nós próprios, agindo de acordo com as influências, tantas vezes negativas e desastrosas, de uma sociedade multifacetada onde as mudanças sociais alteram os princípios e valores humanos.

Américo Lourenço, Sines

Um dever jornalístico

Como eu gostava que em 2018 os processos que mais abalaram a sociedade portuguesa fossem resolvidos. Como eu gostava que, por fim, todos os que com habilidade enriqueceram, prejudicando em alguns casos milhares de outros, fossem finalmente julgados e condenados. Como eu gostava que fosse publicado pelos jornais o estado actual dos processos que envolvem figuras conhecidas da nossa sociedade civil para que todos tivéssemos uma ideia de como a justiça é demorada em Portugal e quanto ela favorece os mais poderosos. Há processos que deveriam merecer uma avaliação periódica para que não caiam nunca no esquecimento dos cidadãos. Talvez seja um trabalho jornalístico que valha a pena levar a cabo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora























































