O Exército turco assumiu este domingo o controlo da cidade síria de Afrin, culminando uma operação lançada há dois meses para expulsar da zona as Unidades de Protecção Popular curdas.

Em imagens partilhadas nas televisões e nas redes sociais vê-se a bandeira da Turquia no centro da cidade. O Exército turco diz que está agora a percorrer Afrin casa a casa em busca de combatentes das Unidades de Protecção Popular.

A operação turca foi lançada a 20 de Janeiro com o objectivo de pôr fim ao controlo dos curdos em Afrin. O Governo de Erdogan argumentou que estava em curso um plano apoiado pelos Estados Unidos para ser criada uma força de controlo na fronteira entre a Síria e a Turquia constituída pelas milícias curdas – uma pretensão que Ancara nunca aceitaria por considerar que as Unidades de Protecção Popular são uma organização terrorista associada ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que luta há 30 anos pela criação de um Estado curdo independente com partes no actual território da Turquia.

Em menos de um mês de combates em Afrin terão fugido da cidade mais de 200 mil civis, e pelo menos 280 terão morrido, segundo relatos do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, um grupo com sede no Reino Unido.

A operação turca piorou as relações entre os Governo de Ancara e de Washington – os EUA não consideram que as milícias curdas façam parte do PKK, ao contrário do que diz a Turquia, e tem elogiado o apoio dessas milícias na luta cotra o Daesh no Norte da Síria.

