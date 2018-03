Vladimir Putin foi reeleito para um quarto mandato presidencial nas eleições deste domingo com 76% dos votos, de acordo com as primeiras projecções, estendendo a sua liderança por mais seis anos, até 2024. Ainda não foram avançados os valores da participação eleitoral, que é visto como o principal indicador de apoio do regime.

A vitória de Vladimir Putin nas eleições deste domingo nunca esteve em causa. O Presidente e o seu círculo próximo mantêm há quase duas décadas um controlo apertado sobre a sociedade civil, o Estado e os meios de comunicação, que não deixa margem para que surja qualquer oposição. Mas naquelas que muitos pensam ser as últimas eleições com Putin, a força do regime iria ser avaliada pela participação do eleitorado.

A contagem parcial dos resultados oficiais atribuía a Putin uma vantagem menor (72%), mas quando apenas tinham sido contabilizados 20% dos votos. O candidato do Partido Comunista, Pavel Grudinin, aparecia em segundo lugar, com 15%.

A jornada eleitoral ficou, no entanto, marcada por várias denúncias de irregularidades. Dirigentes da oposição disseram ter conhecimento de casos de eleitores pressionados pelos patrões a irem votar e a fornecerem provas. Correspondentes da Reuters em diferentes locais de votos dizem ter visto pessoas a fotografarem-se ao lado das urnas. Houve também relatos de eleitores a serem transportados em carrinhas.

Ao todo, a organização independente Golos contabilizou 860 queixas de possíveis violações durante o dia, segundo o Moscow Times. Porém, a comissária para os Direitos Humanos, Tatiana Moskalkova, disse não ter havido “violações graves que possam ter influenciado a expressão da vontade dos cidadãos russos”.

