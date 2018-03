Não há anúncio oficial, e dificilmente haverá até Julho, mas o jornal O Estado de São Paulo avança que o Presidente brasileiro, Michel Temer, "já começou a avisar seus principais interlocutores que está disposto a disputar a reeleição."

A confirmar-se, a candidatura de Temer será a outra grande notícia do ano no Brasil, a par da forte possibilidade de o ex-Presidente Lula da Silva ser preso e impedido de se candidatar.

"Apesar dos baixos índices de aprovação do seu Governo – 6% segundo o último levantamento do Instituto Ibope –, o Presidente acha que ninguém melhor do que ele será capaz de defender seu legado e sua própria honra", escreve o jornal brasileiro.

A possibilidade de uma candidatura de Michel Temer é discutida há muito, mas foi o próprio Presidente quem se comprometeu a não procurar uma vitória nas urnas em 2018 quando recebeu o apoio dos partidos aliados para se manter no Governo após a destituição de Dilma Rousseff – Temer foi eleito em Janeiro de 2011 como vice-presidente de Rousseff e assumiu a Presidência em Agosto de 2016.

"O problema é que o quadro que havia em 2016 mudou radicalmente, na sua avaliação", explica O Estado de São Paulo. "Alguns factores fizeram com que o Presidente se motivasse a tentar um novo mandato. Quer defender sua biografia pessoal e profissional. Acha que na campanha poderá mostrar que conduziu o país para a recuperação económica num dos momentos mais graves de nossa história. Também quer rebater os ataques pessoais que vem sofrendo – e que considera injustos. Fora da corrida pelo Planalto, Temer sabe que perderá protagonismo político, já que não representará mais perspectiva de poder. Como candidato, esse prazo de validade se amplia."

Em Fevereiro, a Agência Estado dizia que o Presidente Temer iria lançar uma campanha em que se apresentaria como líder de um "Governo de resultados", com a tónica também na segurança pública – uma estratégia que enfureceu o pré-candidato Jair Bolsonaro, líder de uma direita saudosista da ditadura militar apoiada por organizações da extrema-direita. Questionado sobre se Temer estaria a roubar o seu discurso, Bolsonado respondeu: "Temer já roubou muita coisa aqui, mas o meu discurso ele não vai roubar, não."

