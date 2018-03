O acrobata francês de 38 anos Yann Arnaud morreu no sábado durante um espectáculo do Cirque du Soleil depois de cair enquanto fazia acrobacias aéreas, pendurado em fitas. Segundo o jornal Tampa Bay Times, o francês terá caído de uma altura de cerca de quatro metros. Tudo aconteceu em Tampa Bay, no estado norte-americano da Florida. O artista fazia parte da companhia há 15 anos.

Arnaud ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

“A família do Cirque du Soleil está devastada e em choque”, lê-se num comunicado partilhado pela companhia, que disse estar a cooperar com as autoridades locais para tentar perceber o que aconteceu. Dois espectáculos que estavam agendados para este domingo foram entretanto cancelados.

Esta não é a primeira vez que um artista do Cirque du Soleil morre em palco. Em 2013, uma artista morreu depois de cair do palco, em Las Vegas, e em 2016, o filho de um dos fundadores da companhia morreu durante um espectáculo, com a queda de equipamento.

