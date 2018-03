A Presidente da Maurícia Ameenah Gurib-Fakim, a primeira mulher a liderar o Governo insular, demitiu-se neste sábado do cargo presidencial depois de ter sido acusada de utilizar dinheiro de uma organização para comprar roupa e jóias. A decisão foi anunciada pelo seu advogado Yusuf Mohamed que disse que “ela não quer que a população e a economia sofram”. Com 58 anos, Gurib-Fakim era a única mulher na presidência de um país africano e estava no cargo desde Junho de 2015.

A líder do país tinha estado sob pressão nos últimos tempos depois de ter sido revelado que tinha feito compras pessoais – como roupas, jóias e sapatos de marca de elevados valores em países como a Itália e o Dubai – com um cartão bancário oferecido por uma organização não-governamental, a Planet Earth Institute, em 2016. A Presidente admitiu ter utilizado o cartão de forma inapropriada, referindo que o cartão era parecido com um cartão do banco que tinha.

Segundo revelou a estação mauriciana Radio Plus na sexta-feira, a Presidente gastou cerca de 2,2 milhões de rupias (o equivalente a cerca de 53 mil euros) em apenas 63 transacções.

As revelações feitas pelo jornal L’Express, que mostravam os registos bancários, criaram tensão entre ela e o primeiro-ministro do país, Pravind Jugnauth, que admitiu que a forçaria a abandonar a posição se ela não o fizesse por si mesma. A posição de Presidente na Maurícia acaba por ter um valor simbólico, já que grande parte do poder político reside na função de primeiro-ministro.

A demissão, que segundo a sua defesa tem como objectivo “prevenir uma crise constitucional”, terá efeito a 23 de Março.

