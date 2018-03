Uma pequena ilha das Baleares, que fica entre Ibiza e Formentera, foi vendida a um investidor privado por 18 milhões de euros, noticia o jornal espanhol El Mundo. Chama-se S’Espalmador, tem cerca de 1,5 quilómetros quadrados ocupados com duas casas, uma capela e uma torre de vigia. Se a maré estiver baixa, pode-se caminhar de Formentera até lá – há apenas 150 metros a separar as duas ilhas.

O ilhéu foi adquirido para “uso próprio”, diz a agência Efe, e os representantes da família, cuja identidade não foi revelada, dizem estar cientes do estatuto de protecção da ilha e de todos os cuidados que isso implica. Um representante dos antigos proprietários da ilha, o arquitecto catalão Norman Cinnamond e a sua irmã Rosy, confirmou que a ilha tinha sido vendida depois de quase três anos no mercado. Tinha sido o avô dos proprietários, Bernardo Cinnamond James, a comprar o ilhéu em 1932.

Como S’Espalmador é uma região protegida, a deputada Silvia Tur, do partido Gent per Formentera, disse à Efe que é fundamental “que os proprietários entendam e conheçam de primeira mão por parte do Governo, que é responsável e tem competências sobre a ilha, as actividades que são permitidas e as que não são”.

Os antigos proprietários ainda ofereceram a possibilidade de comprar o ilhote ao organismo governamental que tutela a ilha de Formentera, para que passasse a ser de titularidade pública, mas não chegou a acontecer por falta de financiamento. “Tal como quase toda a gente em Formentera, preferíamos que o governo local tivesse chegado a um acordo para a comprar através de fundos estatais”, lamentou a deputada Tur.

