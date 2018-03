A luta pelos lugares do pódio ganhou interesse renovado na Liga espanhola, onde os 11 pontos de vantagem para o segundo classificado bastam para manter o líder Barcelona descansado, mas os quatro que separam o segundo (Atlético de Madrid) do terceiro (Real Madrid) já oferecem menos segurança.

O Real Madrid conseguiu o resultado mais volumoso, embora isso seja simultaneamente lisonjeiro e embaraçoso – o 6-3 ao Girona reflecte a qualidade atacante dos “merengues”, mas também as facilidades defensivas que concedem. Perante um adversário contra o qual tinha perdido na primeira volta do campeonato, a equipa de Zinedine Zidane foi implacável no ataque, com quatro golos de Cristiano Ronaldo (já leva 22 na Liga espanhola), a que se juntaram Lucas Vázquez e Gareth Bale. Mas na defesa houve muitos erros, aproveitados por Stuani, com um “bis”, e por Juanpe. O Girona foi apenas a segunda equipa nesta temporada a marcar três golos no Santiago Bernabéu, juntando-se ao Barcelona.

Antes, o Atlético de Madrid, adversário do Sporting nos quartos-de-final da Liga Europa, tinha sofrido a terceira derrota da temporada na Liga. Na visita ao Villarreal, os “colchoneros” até chegaram ao intervalo a vencer, graças a um golo de Griezmann, na marcação de um penálti (que deixou algumas dúvidas), mas na segunda parte os anfitriões contaram com um super-suplente. O jovem Enes Ünal entrou aos 74’ e restabeleceu a igualdade aos 82’. Já no período de compensação, o futebolista turco consumou a reviravolta no marcador: na sequência de um livre, a defesa do Atlético afastou a bola mas esta foi parar a Bonera, que encontrou Enes Ünal na área – e o avançado não desperdiçou.

Já ao líder Barcelona bastou dar espectáculo na primeira parte para vencer o Athletic Bilbau. O resultado ficou feito logo nos primeiros 45 minutos, e o emblema basco pode dar-se por feliz por a diferença no marcador não ser mais vincada. Paco Alcácer fez o 1-0 e Lionel Messi ampliou a vantagem do Barcelona aos 30’. Os catalães tiveram um enorme caudal ofensivo e ainda registaram três bolas ao ferro da baliza do Athletic. Philippe Coutinho acertou duas vezes na trave (13’ e 33’) e Paulinho, aos 43’, viu o remate ser devolvido pelo poste direito.

Em Itália reanimou-se a luta pelo título: depois de ter visto a Juventus empatar, o Nápoles venceu o Génova, com golo de Albiol, e ficou a dois pontos dos “nerazzurri”. O português André Silva marcou o golo da vitória do Milan frente ao Chievo (foi a segunda jornada consecutiva do avançado ex-FC Porto a vestir o papel de herói) e os “rossoneri” encadearam cinco triunfos seguidos na Liga italiana pela primeira vez desde 2014.

O sorteio das meias-finais da Taça de Inglaterra ditou um adversário complicado para José Mourinho: Manchester United-Tottenham é um dos encontros, o outro é Chelsea-Southampton. Estas últimas foram as equipas que se apuraram ontem, após eliminarem, respectivamente, Leicester City (2-1 após prolongamento) e Wigan (2-0).

Na Bundesliga, o Bayern perdeu pela primeira vez desde Novembro. Na visita ao RB Leipzig, os bávaros permitiram a reviravolta no marcador (2-1).

