O piloto português Miguel Oliveira (KTM) classificou-se este domingo no quinto lugar do Grande Prémio do Qatar em Moto2.

O primeiro teste de Miguel Oliveira enquanto candidato assumido ao título mundial na categoria intermédia não correu de acordo com as ambições do piloto de Almada, que termina fora do pódio depois de ter terminado a temporada passada com três vitórias.

Miguel Oliveira partiu do quarto lugar da grelha, mas perdeu várias posições na primeira curva, o que acabou por ser determinante para a corrida.

O italiano Francesco Bagnaia (Kalex), no seu segundo ano em Moto2, venceu no circuito de Losail, em Doha, sendo seguido pelo compatriota Lorenzo Baldassarri (Kalex), e pelo espanhol Alex Márquez (Kalex), que partiu da 'pole-position'.

