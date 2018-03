O Illiabum fez história neste domingo, ao conquistar pela primeira vez a Taça de Portugal em basquetebol. Em Braga, os ilhavenses venceram o Benfica na final, por 91-83, e vingaram a derrota sofrida em 1991-92 frente ao mesmo adversário.

Foi um jogo de grande qualidade, o que protagonizou o Illiabum, que bem cedo passou para a frente do marcador e conseguiu uma vantagem improvável sobre um Benfica que surgia como favorito na final. No fim do primeiro período, ganhava por 34-18, e ao intervalo por 55-33.

Com uma eficácia baixíssima nos lançamentos de três pontos (20% contra 47% do rival), o melhor que os "encarnados" conseguiram foi encurtar a desvantagem no terceiro período, em que se impuseram por 16-30. E quando parecia que poderiam nivelar o resultado até final, os campeões nacionais voltaram a cometer erros atrás de erros, que o Illiabum aproveitou.

Jeffrey Jr., com 35 pontos (e seis resaltos), foi de longe o melhor marcador da partida, enquanto Miroslav Todic, do lado do Benfica, anotou 19, mas fechou o encontro com apenas três triplos convertidos em nove tentativas.

Com este triunfo, o Illiabum põe fim a uma série de quatro Taças de Portugal seguidas conquistadas pelo Benfica e arrecada o troféu pela primeira vez. Uma proeza que foi festejada com euforia no terreno de jogo. Que o diga o treinador dos ilhavenses, Pedro Nuno, que recebeu um banho de champanhe mal soou o apito final.

