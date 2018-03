Um "bis" de Hurtado rendeu este domingo a conquista de três pontos ao V. Guimarães, na primeira vitória de José Peseiro, que derrotou o Desp. Aves, por 2-1, encerrando uma série de cinco jogos sem triunfos, em partida da 27.ª jornada da I Liga.

O médio peruano, de 27 anos, inaugurou o marcador de grande penalidade (8') e apontou o golo do triunfo vitoriano (71') já depois de Amilton ter empatado (39'), numa partida com domínio alternado, em que o Vitória, nono classificado, com 33 pontos, acabou por ser superior ao Desp Aves, 13.º, com 25 pontos.

Com uma dupla de centrais renovada face ao último jogo [derrota por 2-1 ante o Portimonense] - Jubal e Pedro Henrique substituíram João Afonso e Dénis Duarte - e Hurtado de regresso ao "onze", os anfitriões quiseram ter bola no início e remataram com perigo, pela primeira vez, aos quatro minutos, por Rafael Martins.

O ponta-de-lança brasileiro sofreria pouco depois falta de Amilton no interior da grande área avense, e Hurtado encarregou-se de colocar a equipa da casa na frente, de penálti. Forçada a assumir a iniciativa, a turma da Vila das Aves, com Ponck de volta ao eixo da defesa, adiantou-se no terreno, mas foi o V. Guimarães que esteve perto de dilatar a vantagem, num remate ao poste de Hurtado (23').

Os vimaranenses mantiveram o controlo do jogo até aos 10 minutos finais da primeira parte, quando o Desp. Aves ganhou ascendente. Miguel Silva ainda travou um primeiro remate de Nildo (39'), mas o Aves igualou com um desvio de Amilton.

Os vitorianos acusaram o golo e quase permitiam a reviravolta no último lance da primeira parte, concluído com um remate de Rodrigo Soares (45'+1') a centímetros do poste direito. O equilíbrio de forças marcou os primeiros 20 minutos da segunda parte, destacando-se apenas, nesse período, um cabeceamento de Raphinha, em boa posição, para as mãos de Facchini (58') e um remate de Heldon (63').

O guardião avense impediu que os vitorianos se recolocassem na dianteira do marcador, evitando o golo de Rafael Martins, mas nada pôde fazer para travar o oitavo golo de Hurtado no campeonato, a passe de Heldon.

Nos minutos finais, o duelo teve mais interrupções e tornou-se mais quezilento - José Mota e Flávio Meireles foram expulsos -, com os avenses a ficarem apenas perto do empate num remate de Diego Galo travado por Miguel Silva (90'+5').

