O jogo que centrou as atenções nos oitavos-de-final da Taça de Portugal de hóquei em patins terminou com a vitória e o apuramento do FC Porto para a próxima fase. No pavilhão João Rocha, em Lisboa, foi preciso recorrer ao desempate por grandes penalidades para se determinar o vencedor, com o Sporting a cair depois de um empate a cinco golos.

Foi um jogo com emoção até ao último segundo. Henrique Magalhães começou por adiantar o Sporting no marcador, no final da primeira parte, e o FC Porto respondeu à altura, com golos de Reinaldo Garcia e Jorge Silva no arranque da segunda.

De grande penalidade, Matías Platero empatou (2-2), antes de Reinaldo Garcia voltar a colocar os "dragões" na frente e de João Pinto igualar novamente o resultado, que se manteve até ao fim do tempo regulamentar.

No prolongamento, Vítor Hugo colocou os "leões" em vantagem, até que Rafa operou nova cambalhota no marcador, fazendo o 4-5. E quando parecia que o vencedor estava encontrado, a cinco segundos do final Vítor Hugo voltou a marcar, com um desvio subtil ao segundo poste, e fez resvalar o jogo para o desempate por grandes penalidades.

Nesse capítulo, o FC Porto foi bem mais forte. Gonçalo Alves, Hélder Nunes e Reinaldo Garcia marcaram os três primeiros penáltis, enquanto Vítor Hugo e João Pinto falharam as tentativas do Sporting e entregaram, de imediato, a eliminatória ao adversário.

Nos quartos-de-final, o FC Porto defrontará o Benfica, em mais uma espécie de final antecipada. O jogo está agendado para 14 de Abril, no pavilhão Dragão Caixa, e será o cabeça de cartaz da próxima eliminatória da prova.

Resultados

Académica-Riba d'Ave: 2-5

Lavra-Valongo: ??2-4

Sesimbra-Valença: ?2-6

Famalicense-Benfica: 2-7

Sp. Tomar-Óquei Barcelos: 4-3

Marinhense-HC Braga: 7-4

Sporting-FC Porto: 5-8 (a.p.)

Cascais-HC Maia: 3-9

Quartos-de-final

FC Porto-Benfica

Valença-Riba d'Ave

Valongo-Marinhense

HC Maia-Sp. Tomar

