O piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) venceu este domingo, em Doha, a prova inaugural de MotoGP em 2018, no Qatar, superando sobre a linha de chegada o campeão em título, Marc Márquez (Honda).

Valentino Rossi (Yamaha), de 39 anos, terminou em terceiro no arranque da 23.ª temporada do campeoníssimo italiano.

O francês Johann Zarco (Yamaha), que partiu da pole position, caiu para oitavo após ter liderado a corrida até cinco voltas do final.

