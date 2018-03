O Chelsea fechou o lote de apurados para as meias-finais da Taça de Inglaterra (onde já estavam o Tottenham e o Manchester United) com um triunfo no terreno do Leicester City por 1-2. Mas os londrinos precisaram de prolongamento para carimbar o apuramento.

Morata inaugurou o marcador pouco antes do intervalo, na conclusão de um contra-ataque fulminante, mas o Leicester City viria a restabelecer a igualdade na segunda parte. Na insistência dos “foxes”, e após dois cortes de defesas do Chelsea e uma defesa de Caballero, Vardy encontrou o caminho para a baliza (embora a bola ainda bata na mão do guarda-redes dos “blues”).

O empate persistiu no marcador até ao final do tempo regulamentar, mas no prolongamento Pedro Rodríguez desfez as dúvidas: após cruzamento de N’Golo Kanté, e aproveitando uma má saída da baliza de Kasper Schmeichel, o espanhol cabeceou para o 1-2, acabando com as dúvidas.

Com Adrien Silva em campo a partir dos 106’, o Leicester já não foi capaz de evitar a eliminação na Taça de Inglaterra.

Antes, tinha sido o Southampton a garantir um lugar entre os quatro semifinalistas da competição, com um triunfo por 0-2 no terreno do Wigan. Hojbjerg inaugurou o marcador e o português Cédric Soares fechou as contas.

