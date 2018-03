A equipa feminina de hóquei em patins do Benfica perdeu neste domingo a final da Liga Europeia, diante do Clube Patín Gijón, por 3-4. Num jogo disputado num pavilhão da Luz com muito público, a formação portuguesa nunca conseguiu estar em vantagem no marcador.

Começaram melhor as espanholas, que marcaram por Julieta Fernández logo aos 2'. Respondeu o Benfica por Marlene Sousa, de livre directo, mas antes do intervalo Peke ainda fez o 1-2 para o CP Gijón.

No segundo tempo, Rute Lopes voltou a empatar, mas a igualdade só durou um minuto, já que aos 4' Marta González assinou o 2-3, tal como viria a apontar o quarto golo espanhol, aos 12', já depois de Marlene Sousa ter igualado novamente o encontro.

"Era o que eu já esperava. Esperava uma final-four muito intensa, o Benfica para ganhar a final-four tinha de eliminar as três melhores equipas de Espanha, eliminou duas... mas quero dar os parabéns à minha equipa, porque fez uma grande Liga Europeia e para o ano estamos cá outra vez", resumiu Paulo Almeida, treinador das "encarnadas", em declarações à BTV.

Para a cidade de Gijón segue, então, o quinto troféu, já que a formação espanhola, ainda que com outra designação, já tinha conquistado a prova em 2007, 2009, 2010 e 2012.

