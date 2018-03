O Bayern Munique saiu derrotado do campo do RB Leipzig, por 2-1, um resultado que coloca um fim na série de 18 jogos sem perder dos bávaros em todas as competições.

A formação de Munique, que entrou na 27.ª jornada da Liga alemã com a possibilidade de garantir já o sexto campeonato consecutivo, até esteve a vencer, com um golo de Sandro Wagner, aos 12 minutos, mas a equipa da casa acabou por dar a volta.

Com Bruma a titular no RB Leipzig, Naby Keita refez a igualdade, aos 37 minutos, e assistiu Timo Werner, aos 56', no golo da reviravolta.

O Bayern bem pressionou até final, mas o resultado manteve-se inalterado, com os bávaros a sofrerem a primeira derrota desde 25 de Novembro no ano passado, quando caíram no terreno do Borussia Monchengladbach (2-1).

Mesmo com a terceira derrota na Bundesliga, a equipa de Munique tem o caminho livre para o título, já que leva 17 pontos de vantagem sobre o Schalke 04, segundo classificado.

Por seu lado, o RB Leipzig segue na sexta posição, agora a apenas um ponto do Bayer Leverkusen, quinto, que foi derrotado pelo Colónia, por 2-0. Osako e Koller fizeram os golos que tiraram a equipa da casa pela primeira vez do último lugar desde o arranque da competição.

Com Raphael Guerreiro como suplente não utilizado, o Borussia Dortmund venceu em casa o Hanôver, por 1-0, com um golo do belga Batshuayi, e continua no terceiro lugar, a um ponto do Schalke 04.

