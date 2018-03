A liderança do Barcelona na Liga espanhola é mais confortável após a jornada deste domingo – os catalães receberam e venceram o Athletic Bilbau, e viram o Atlético de Madrid perder na visita ao Villarreal, elevando para 11 pontos a diferença entre as duas equipas na classificação.

PUB

Os “colchoneros”, adversários do Sporting nos quartos-de-final da Liga Europa, até chegaram ao intervalo a vencer, graças a um golo de Griezmann, na marcação de um penálti que ele próprio tinha sofrido (embora o lance deixe algumas dúvidas). Pouco depois, Koke ameaçaria o 0-2, mas o remate acertou no poste.

Porém, o Villarreal nunca baixou os braços e contou com um super-suplente. O jovem Enes Ünal restabeleceu a igualdade aos 82’, correspondendo de cabeça ao cruzamento de Álvaro González na direita.

PUB

E, já no período de compensação, o jovem futebolista turco consumou a reviravolta no marcador: na sequência de um livre, a defesa do Atlético afastou a bola mas esta foi parar a Bonera, que encontrou Enes Ünal na área – e ele não desperdiçou.

O Villarreal tira partido da derrota do Sevilha na visita ao Leganés (2-1) para subir ao quinto lugar na classificação. Já o Atlético de Madrid sofreu a terceira derrota no campeonato e pode ver o Real Madrid (que ainda neste domingo recebe o Girona) aproximar-se.

PUB