Foi há dez anos que o vimos pela última vez, no festival Alive!, depois de ter sido galardoado com um Pulitzer especial. Entretanto, recebeu um prémio tão surpreendente (incluindo para o próprio) quanto polémico: o Nobel da Literatura, em 2016. Com estatuto reforçado como poeta e autor, Bob Dylan, o cantautor que redefiniu a música popular, vem agora mostrar o primeiro álbum triplo da carreira, Triplicate. Lançado no ano passado, é um conjunto de versões de clássicos do cancioneiro norte-americano em que, como nota o The Guardian, Dylan se transforma "num prisma através do qual a música americana se revela de formas novas e fascinantes".

LISBOA Altice Arena

Dia 22 de Março, às 21h.

Bilhetes de 39€ a 240€

Com gente nova e numa valsa

Raimund Hoghe, coreógrafo, bailarino e ex-dramaturgo de Pina Bausch, não só regressa a uma das suas peças mais marcantes como o faz com intérpretes portugueses. Momentos of Young People resulta de um trabalho realizado nos últimos meses com 12 novos bailarinos. Consiste numa remontagem – ou recriação de momentos – de Young People, Old Voices (2002), uma coreografia com temas de Leo Ferré, Bette Davis, Jacques Brel e Dean Martin, entre outros. Dias depois, apresenta a sua mais recente peça: La Valse. Estreada em Novembro de 2016 no Centro Pompidou, em Paris, baseia-se na composição homónima de Ravel e é, como sublinha o criador alemão, mais um trabalho na linha de "confrontação com alguns dos mais icónicos trabalhos de música e história da dança". Uma linha que o leva a colocar em palco um pianista (Guy Vandromme) ao lado dos bailarinos.

PORTO Teatro Rivoli

Dias 23 (Momentos of Young People) e 29 de Março (La Valse), às 21h30.

Bilhetes a 10€

A festa continua

Após 15 edições, a Festa do Jazz desvincula-se do São Luiz. A independência traduz-se na escolha de outros palcos lisboetas e na troca de bilhetes de preço fixo por donativos com valor mínimo. De resto, a personalidade do festival programado por Carlos Martins não sai beliscada. Movido pela criação artística, pela divulgação e pelo encontro de gerações, mantém-se como ponto de encontro entre quem faz e ouve jazz em Portugal. Maria João, João Barradas, Pablo Lapidusas, Rodrigo Amado, João Paulo Esteves da Silva, André Fernandes e Beatriz Nunes estão entre os convocados desta 16.ª edição. A par dos concertos, decorrem jam sessions, workshops e encontros de escolas de música de todo o país.

LISBOA Casa da Moeda, Conservatório Nacional e Museu de História Natural e Ciência

De 22 a 25 de Março.

Bilhetes a 10€/concerto (donativo mínimo); grátis nas outras actividades

Ao serviço da arte

Adam Linder põe mais uma coreografia ao serviço de "novas formas de pensar o lugar e a representação do corpo performativo na arte contemporânea". Assim é apresentada Service No. 5, a peça que o coreógrafo, performer e artista visual australiano estreia em Serralves. Ao longo de cinco dias, com cinco horas ininterruptas cada um, quatro bailarinos vão estar numa sala do museu a compor uma série de quadros vivos, como se "parasitassem" o local. O objectivo é repensar a relação entre os códigos do teatro e a suposta neutralidade de um espaço expositivo.

PORTO Museu de Serralves

De 21 a 25 de Março, das 13h às 18h.

Bilhetes a 10€

Experiências de câmara

Alimentados por drone, pós-punk e minimalismo, os canadianos Esmerine são aparentados de projectos como Godspeed You! Black Emperor ou Thee Silver Mt. Zion – musicalmente e pela ligação directa dos seus elementos fundadores: dos primeiros veio o percussionista Bruce Cawdron; dos segundos, a violoncelista Rebecca Foon. Mas o carácter próprio sobressai desde o início, pela raiz enquanto grupo de música de câmara contemporânea e também pela integração da folk. Na bagagem, traz a reputação de quem ganhou um Juno – Melhor Álbum Instrumental do Ano para Dalmak (2013) –, propicia experiências imersivas ao vivo e colhe boas críticas a cada disco. É o caso de Mechanics of Dominion (2017), o álbum em exibição nestes concertos.

PORTO Teatro Rivoli

Dia 23 de Março, às 23h.

Bilhetes a 5€

GUIMARÃES Convívio - Associação Cultural e Recreativa

Dia 24 de Março, às 22h30.

Bilhetes a 3€

