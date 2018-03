Dados que os utilizadores do Facebook deixaram na plataforma foram ilegalmente utilizados por uma empresa ligada a Donald Trump para manipular os eleitores antes da eleição presidencial – e há fortes suspeitas de que o mesmo comportamento tenha sido usado no Brexit. Este crime agora cometido contra a democracia americana foi sustentado por uma família de políticos ligados aos republicanos, os Mercer, que são também os maiores financiadores das campanhas de Donald Trump e seus aliados. Mas é facilitado por uma empresa que está cada vez mais na mira dos reguladores: o próprio Facebook.

O problema toca em várias áreas, a começar pelo aspecto óbvio de que esta forma suja de organizar as eleições e a política nos Estados Unidos deixa a democracia nas mãos de quem mais pode, subvertendo o poder e transformando o país numa oligarquia de facto. E está por ver até onde há ligação entre os interesses russos e esta atividade ilícita, que coincide nas motivações e interesses de ambos os poderes.

Não é um problema exclusivamente americano, como verá pela investigação que está a ser feita em relação à influência da Cambridge Analytica no referendo que levou ao Brexit. E também no facto de o homem de mão dos Mercer, Steve Bannon, andar pela Europa a tentar instalar uma Internacional Populista (a ironia é auto-explicativa). O problema é também nosso.

Todas as notícias publicadas nos últimos dois anos confirmam que o Facebook é, mais do que uma ameaça à democracia, um inimigo do sistema. A forma como mina o debate público, como prejudica a liberdade de imprensa e como promove o discurso de ódio já seriam suficientes para o libelo. Mas o facto de permitir que os seus dados sejam usados para mecanismos de manipulação descarados e que a empresa tente esconder esse facto do grande público é um sinal claro da atitude de superioridade em que julga viver.

Que a empresa de Marck Zuckerberg tenha como motivação o lucro é irrelevante para esta discussão. É um princípio saudável, que em princípio reverte a favor das sociedades em que a empresa actua. A questão é até onde é que se vai aceitar que a sua influência perniciosa na democracia é fruto de uma actuação em que não respeita as regras e normas sociais. E já não chega usar contratos de serviço crípticos e ter como argumento o facto de os utilizadores concordarem com esse argumento. É preciso respeito pelas regras democráticas – algo que a máquina do mal do senhor Zuckerberg pura e simplesmente não consegue fazer.

