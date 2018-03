Todas as bacias hidrográficas portuguesas aumentaram a quantidade de água armazenada em meados de Março relativamente a valores que registavam no final de Fevereiro, com o Sado a chegar a 47%, segundo dados a que a Lusa teve acesso.

Quanto às albufeiras, das 60 monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 22 apresentaram disponibilidades superiores a 80% do total possível, depois das chuvas dos últimos dias.

Sete das albufeiras ainda tinham disponibilidades inferiores a 40%, quando a 9 de Março eram 12.

Entre as albufeiras avaliadas na quinta-feira a apresentar menos de 40% de volume, correspondendo a cerca de 11% do total das seguidas, três estavam na bacia do Sado.

As restantes estavam na bacia do Guadiana (três) e na bacia do Tejo (uma).

Bacias ainda têm "menos água do que é comum"

Apesar dos aumentos face a Fevereiro, os armazenamentos de seis bacias hidrográficas apresentaram-se inferiores às médias de armazenamento para este mês de Março (1990/91 a 2016/17): nas ribeiras do Oeste (têm 48,1% contra a média de 70%), no Sado (47,3% contra 66,5%), no Mira (62% contra 82%), no Guadiana (73,4% contra 83,7%), no Barlavento (51,5% contra 82,4%) e no Arade (48,7% contra 59,1%).

Face a isto, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, alertou na sexta-feira que as bacias hidrográficas a sul do Tejo, apesar da chuva que tem caído, ainda "têm menos água do que é comum" para a época do ano.

O Ave apresentou 100% de armazenamento e o Tejo 83%, enquanto o Lima e o Douro tinham 77,8%, com percentagens acima da média.

O aumento do volume na bacia do Sado deve-se a "afluências próprias", passando de 29% para 47,3%.

As bacias do Lima, Ave e Tejo registaram a maior subida relativamente aos valores registados no final de Fevereiro.

