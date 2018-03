Maria Lurdes Rodrigues diz que "o ISCTE precisa de espaço já, para o desenvolvimento das áreas laboratoriais, para o alargamento de espaços de trabalho para os estudantes de doutoramento, para os centros de investigação".

Quais as principais alterações que fará no ISCTE?

Definimos três tópicos como prioridades para arrancar o mandato. O alargamento do campus do ISCTE, com a integração do terreno e do edifício do IMTT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres [situados na Avenida das Forças Amadas]. Abandonámos completamente o projecto de construção do edifício 3 do ISCTE. Vamos manter o edifício do IMTT, numa primeira fase com uma intervenção mínima.

PUB

É uma solução mais conservadora do ponto de vista financeiro?

É conservadora do ponto de vista financeiro e responde de imediato às necessidades de espaço que o ISCTE tem. Com a construção de um novo edifício, só daqui por três ou quatro anos é que teríamos espaço. O ISCTE precisa de espaço já, para o desenvolvimento das áreas laboratoriais, para o alargamento de espaços de trabalho para os estudantes de doutoramento, para os centros de investigação.

PUB

Qual o prazo para o fazer?

Não sabemos ainda. Ainda não tive sequer uma primeira reunião com o presidente do IMTT, para perceber quando é que eles libertam o edifício. A segunda prioridade são as residências para estudantes. O ISCTE [que tem 10 mil alunos] recebeu, há dez anos, uma residência com capacidade para cerca de 70 camas e até hoje não a ampliou.

E, em dez anos, o número de estudantes aumentou consideravelmente.

Sim, sobretudo alunos estrangeiros. Não teria sido possível a aprovação de alguns cursos internacionais, se o ISCTE não tivesse essa capacidade. Mas é muito insuficiente para resolver o problema das dificuldades económicas dos estudantes. Estamos a tentar aumentar a capacidade no edifício que temos [no convento de Santos-o-Novo], que exige uma negociação com os proprietários do resto do edifício. E estamos também a tentar negociar soluções nos concelhos limítrofes da cidade de Lisboa que são servidos por transportes públicos que também servem o ISCTE, dentro de uma localização razoável, a 10-15 minutos de distância.

Isto será feito com verbas próprias ou vai convocar o Governo?

As soluções em que estamos a pensar não exigem elevados volumes de investimento e estão ao alcance dos recursos que o ISCTE tem. Se pudermos tirar partido de linhas de financiamento que existem nos fundos estruturais, ou de colaborações com as câmaras municipais, vamos aproveitar.

E a terceira prioridade?

A qualificação dos recursos humanos, em particular do corpo docente e de investigadores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quantos contratos precários existem neste momento?

Foi apresentada uma lista ao programa de regularização dos precários (PREVPAP), que tem muitos investigadores e docentes e alguns funcionários. O ISCTE já resolveu as situações da maior parte dos sete funcionários que se apresentaram ao programa e está em vias de resolver a dos outros funcionários que, estando nas mesmas condições, não se apresentaram. Não sabemos ainda quantos são, estamos a fazer esse levantamento. Este programa serviu para chamar a atenção para um problema que existe nas universidades e que não se pode confundir com o estatuto de docente convidado.

Mas esse é também um problema nas universidades.

O estatuto de docente convidado foi usado, no ISCTE e em algumas outras universidades, de uma forma abusiva, escondendo as necessidades permanentes que exigiam a abertura de um concurso de carreira. O estatuto de docente convidado deve ser preservado porque ele é muito importante para ligar a universidade à sociedade. Mas há falsos docentes convidados e, para esses, assumi o compromisso de abrir concursos para professores auxiliares.

Quantas pessoas são?

Dezassete, talvez. No caso dos bolseiros, o nosso compromisso é tirar partido dos programas que o Governo lançou, como o do emprego científico. Nesta semana vamos anunciar qual a data em que os editais para os concursos do emprego científico vão abrir. É para muito breve. Temos 53 bolseiros que estão abrangidos pela norma transitória.

PUB