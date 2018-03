Faço uma festa cada vez que deito abaixo um preconceito meu. Os preconceitos são barreiras que nos impedem de passear livremente nos caminhos abertos da vida.

Para abreviar, tudo o que se pensa que já se sabe sobre qualquer grupo de pessoas ou de fenómenos são preconceitos. Estamos bloqueados pelos preconceitos à nossa volta. Para os deitar abaixo têm de ser postos à prova.

Tinha eu a mania que só gostava de hortaliça e de fruta quando estão na época. Mal começou 2018 desatei a desobedecer a esse preconceito, comendo aquilo que passei a vida a evitar: vegetais e frutas de estufa. Tenho comido tomate de estufa todos os dias — por ser bom. Antigamente só comia de Julho a Outubro. Pensava em tomates como se fossem pêssegos: que estúpido que eu era.

Claro que o tomate de estufa não é tão bom como o tomate da época. Mas esse prazer está-me guardado à mesma. Fiquei a saber — olhem que grande surpresa — que há tomate de estufa que não presta, outro que dá para comer, se for bem temperado, e há tomate de estufa que é bio e é muito bom.

Não é o sublime ananás de São Miguel um fruto de estufa? O que é uma estufa senão uma maneira protegida de apanhar sol? As estufas são uma espertíssima artimanha humana.

Passei o Inverno a comer saladas de pepino de estufa com cebolinho de estufa. Nem sempre me saí bem, mas quem não arrisca não petisca. Aproveitei a queda do preconceito para começar a comprar fruta importada. Sim, eu sei. Mas — mais uma grande surpresa — também a há boa e má. Agora matem-me.

