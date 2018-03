O secretário da Justiça norte-americano, Jeff Sessions, despediu esta madrugada o antigo director-adjunto do FBI, Andrew McCabe, a pouco mais de 24 horas do início da sua reforma. McCabe, que foi forçado a demitir-se da liderança da polícia federal em Janeiro, acusa o Presidente Trump de liderar "uma guerra contra o FBI e contra os esforços da investigação do procurador especial" sobre as suspeitas de conspiração com a Rússia.

