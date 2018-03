Palavra de quem tem vertigens e é pouco dada a passear por paisagens escarpadas: há, ao longo das serras da Freita, Arada, Arestal e Montemuro — ou seja, por entre subidas e descidas, curvas e contracurvas —, uma rota que vale bem a pena ser explorada. Tanto mais porque não é só pela beleza das suas paisagens e biodiversidade que ela nos encanta. Em cada aldeia, por mais pequena que seja, há um povo pronto para nos receber de braços abertos e servir-nos as suas melhores (e muitas) iguarias. É assim no território das Montanhas Mágicas (ver caixa), entre os rios Douro e Vouga, um destino que conta com mais de uma centena de locais que merecem ser visitados. Integram a Rota da Água e da Pedra e são, exactamente, 114 pontos de interesse no total.

Não tem que os percorrer de uma assentada, uma vez que a proposta passa por ir (re)visitando aquelas paragens de forma tranquila e com tempo para relaxar. Foi o que fez a Fugas num périplo preenchido com passeios a pé e de barco, muitas (mas mesmo muitas) degustações gastronómicas e uma ida às termas. Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, São Pedro do Sul e Castro Daire, em Viseu, foram os municípios por onde iniciámos a descoberta deste território de paisagem diversificada — tão depressa está a passear junto a cascatas, pastos, como de repente está entre rochedos.

Ficaram a faltar os restantes quatro concelhos que integram as Montanhas Mágicas — Arouca, Castelo de Paiva, Cinfães e Vale de Cambra —, e umas boas dezenas de pontos de interesse da rota turística que procura valorizar atractivos ligados à água e à pedra — monumentos, aldeias, levadas, praias fluviais, trilhos pedestres e cicláveis, etc.. Mas, com o aproximar dos dias de bom tempo, certamente surgirão outras oportunidades.

Nas margens do rio Vouga

É no município de Sever do Vouga — terra do mirtilo (e não só) — que damos início à descoberta da Rota da Água e da Pedra. E sem motivos para queixumes: aquela sexta-feira de Fevereiro, que tinha começado com temperaturas bem baixas, acabou por se transformar num belo dia de (quase) Primavera. A aventura começa junto à antiga estação de Paradela, na antiga linha do Vouga, com uma pequena caminhada. Era aqui, junto às margens do rio Vouga, que passava o troço ferroviário que ligava a linha do Norte à do Dão (entre Espinho e Viseu), numa extensão de 140 quilómetros.

Os comboios deixaram de circular em 1990 mas o seu traçado acabou por ser transformado em ecopista, ao longo de mais de 10 quilómetros de extensão. Com essa nota digna de registo: um dos seus pontos de passagem é a bonita ponte do Poço de Santiago (a imagem desta estrutura, com 28 metros de altura, é um dos grandes postais de Sever do Vouga).

Do poço de Santiago seguimos até à Quinta do Barco, onde se encontra instalada uma praia fluvial equipada com infra-estruturas para ir a banhos ou praticar desportos de aventura, balneários e parque infantil. O espelho de água é magnífico mas, desta vez, não deu para mergulhar. A alternativa passou por assentar arraiais no Restaurante Quinta do Barco — sempre com vista para o rio — e degustar as delícias gastronómicas de Sever do Vouga, preparadas pela chef Alice Bruçó: lampreia à bordalesa, frango à padeiro e gelado de mirtilo — isto já para nem falar nos petiscos de entrada.

Terminado o almoço, nova proposta à beira da água (ou dentro dela, para os que se deixaram convencer de que um fato de neoprene protegia o corpo do frio), agora na albufeira de Ribeiradio, que reúne condições de excelência para a prática de desportos náuticos. As suas águas calmas levaram a Desafios – Desporto e Aventura (já tínhamos andado à boleia dela, há uns anos, numa caminhada) a escolher este local para a prática de actividades como stand up paddle, caiaque ou passeios de lancha.

Cabe a cada um escolher e efectuar, previamente, a sua marcação junto da empresa de desportos de aventura. E sem receios de gastar energia a mais, pois, não muito longe dali, encontrarão o sítio perfeito para repor todas as calorias (e mais algumas). Chama-se Cantinho da Eira, fica no lugar de Couto de Baixo, em Couto de Esteves, e só funciona mediante reserva. O que o torna tão especial? O sabor da comida preparada no forno a lenha (vitela ou cabrito), as sobremesas bem tradicionais (leite-creme, arroz doce ou doce de mirtilo) e, acima de tudo, a atenção do senhor José e da dona Maria Alice — que são, simultaneamente, quem confecciona, serve a comida e gere o espaço.

A aldeia onde o “morto matou o vivo”

Novo dia, novo destino. Ao segundo dia, o périplo da Fugas pela Rota da Água e da Pedra ruma até ao território do município de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu. Primeiro, em sentido ascendente, serra acima, com paragem junto às mariolas da Arada — estruturas de pedra que servem para marcar os caminhos e orientar os pastores —, e no Portal do Inferno — ponto de passagem estreita que se ergue entre dois vales (Covas do Monte e Drave) e oferece vistas vertiginosas — este último, geossítio do Arouca Geopark.

Depois, a descer, praticamente a pique (lembram-se da parte das vertigens?), rumo à aldeia da Pena, onde é alimentada a lenda de um “morto que matou o vivo”. A história é bem simples e não assenta em nenhuma teoria esotérica: quando um caixão era transportado até ao cemitério mais próximo (no tempo em que ainda não existia um na Pena), acabou por resvalar e matou quem vinha atrás.

Lenda ou não, a verdade é que o antigo caminho de acesso à povoação mais próxima, Covas do Rio, se chama “Caminho do morto que matou o vivo” e é de uma grande exigência — há uma parte do percurso, inclusive, não recomendável a quem tem medo das alturas. Mas vale a pena tentar percorrê-lo, mesmo que não seja na totalidade, e apreciar a paisagem que envolve esta pequena aldeia — a Pena faz parte da rede Aldeias de Portugal — onde habitam apenas seis pessoas e que mantém bem preservado o seu casario de xisto e ardósia.

E também para ganhar apetite para almoçar na Adega Típica da Pena, o restaurante da aldeia, que faz jus à fama da gastronomia daquela região. O cabrito e a vitela assados em forno a lenha e a feijoada são algumas das especialidades da casa, que parece deixar saudades a quem por lá passa: as paredes interiores estão repletas de pequenos pedaços de papel escritos por clientes que por lá passaram, como o do António, que comeu lá “no último dia de 2017”.

E sim, cumprida a visita à Pena faz muito mais sentido a quadra que vimos escrita numa ardósia, na parede de uma das habitações da aldeia: “Vale a pena vir à Pena e ficar com a saudade; escrever-lhe uma quadra; dizer adeus à cidade”.

Rumo ao alto de São Macário

Estão a ver aquela descida vertiginosa que dá acesso à Pena? Agora é feita a subir, a torcer para que não apareça nenhum carro pela frente — além de íngreme, a estrada é estreita —, em direcção ao alto da serra de São Macário. São 1054 metros de altitude e, como tivemos sorte com o tempo, dá para avistar, a este e a norte, as serras e vales das Montanhas Mágicas, e, a sul, as serras do Caramulo e da Estrela.

É neste local que se encontra a ermida e a capela de São Macário, locais de romaria no fim do mês de Julho. Tudo em homenagem a um homem que, segundo reza a lenda, por acidente, matou o seu pai, vindo a refugiar-se, até ao fim dos seus dias, no cimo da serra, onde se alimentava de ervas e gafanhotos e se penitenciava dia e noite, ganhando assim fama de santo.

Crenças à parte, este é um dos locais de visita obrigatória em São Pedro do Sul, terra tradicionalmente conhecida pelas suas termas, exploradas desde a antiguidade — conforme comprovam as ruínas romanas existentes no centro do complexo termal. Há quem garanta que, actualmente, São Pedro do Sul é a maior e mais desenvolvida estância termal (balneários Rainha D. Amélia e D. Afonso Henriques) da Península Ibérica, recebendo mais de 20.000 aquistas por ano. Não ousamos contrariar a tese, especialmente depois daquele tratamento de duche com massagem que fizemos no Balneário Rainha D. Amélia.

Particularmente indicadas para o tratamento de problemas dermatológicos, das vias respiratórias e na área da medicina física e da reabilitação, as águas termais de São Pedro do Sul servem ainda de base a vários tratamentos de bem-estar e relaxamento, bem como a uma linha de produtos dermocosméticos com a assinatura desta estância termal (AQVA).

O melhor de Castro Daire são as pessoas

Verdade seja dita: depois de dois dias a subir e descer montanhas, a apreciar paisagens naturais únicas, a degustar deliciosas iguarias, a fazer tratamentos termais, já não era nada fácil sermos surpreendidos. Mas fomos. O que de alguma forma comprova que cada município, cada aldeia, cada recanto das Montanhas Mágicas tem os seus próprios atributos e atractivos — nada se repete neste território (nem mesmo a forma de cozinhar a vitela, que foi prato obrigatório nos três concelhos deste roteiro).

O dia de viagem dedicado à serra de Montemuro e vale do Paiva começou numa aldeia que, pelo menos pelo nome, para muitas pessoas já dispensa apresentações: Campo Benfeito. Além de pertencer à rede Aldeias de Portugal, é esta a terra que alberga o Teatro Regional da Serra do Montemuro e é também aqui que se encontram sediadas as Capuchinhas, uma cooperativa de artesanato que produz peças de burel e linho.

São, acima de tudo, um grupo de mulheres que, há cerca de 30 anos, para evitarem sair da terra (como aconteceu com outros habitantes), lançaram mãos à obra. “Fizemos formação em costura, chamámos as nossas mães para nos ensinarem a tecer e começámos a produzir estas peças de vestuário”, conta Henriqueta Félix, uma das responsáveis do grupo cujo nome é inspirado “na capucha, capa tradicional da mulher serrana”.

A aposta das Capuchinhas vingou e, com a ajuda de uma estilista (Paula Caria), produzem uma colecção por ano — um ano dedicada ao Verão; noutro, com peças de Inverno. E, melhor do que isso, criam empregos para as mulheres da aldeia plantada no planalto do Balsemão e na qual vale a pena perder algum tempo a apreciar e a explorar a paisagem. Há um trilho pedestre que passa por ali (Castro Daire tem nove), ajudando à descoberta dos lameiros, galerias ribeirinhas, carvalhais, bem com uma impressionante área de turfeira — considerada uma das mais importantes em Portugal.

Para a despedida, ficou reservado mais um momento de degustação, preparado pela Confraria do Bolo Podre e animado por música tradicional de Montemuro. À espera do grupo, na Quinta da Rabaçosa, junto às margens do rio Paiva, estava uma mesa farta — na realidade, eram várias mesas —, carregada de chouriça assada, bola de bacalhau, bola de carne, torresmos à Montemuro, trufa fário de escabeche, vitela à Montemuro e arroz de feijão com salpicão, entre outras iguarias. Sim, leu bem, havia ainda mais. Isto para já nem falar na mesa das sobremesas — pudim de bolo podre, bolo podre com queijo, rabanadas, fritas de chila, baba serrana, murmúrios, etc. — e na prova de licores.

Tudo isto servido com o primor e a atenção dos elementos da confraria que presta homenagem ao bolo doce que de podre só tem mesmo o nome. Devia ser a isto que o presidente da câmara municipal se queria referir quando, no início da visita, anunciava que Castro Daire tinha muitas coisas boas, mas o melhor de tudo eram mesmo as suas gentes. E, bem vistas as coisas, deve ser também esta forma de bem receber que faz com que estas montanhas sejam mágicas.

Um território rico em natureza e em vestígios arqueológicos As Montanhas Mágicas são uma marca turística que abrange o território constituído pelos maciços montanhosos da Gralheira e Montemuro (serras da Freita, Arada, Arestal e Montemuro) e a área administrativa de sete municípios (Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra). Localizado numa posição de transição entre o litoral e o interior do país, o território das Montanhas Mágicas abrange 1688,6 quilómetros quadrados de área geográfica (cerca de duas vezes o arquipélago da Madeira) e acolhe perto de 127.000 habitantes. A singularidade dos fenómenos geológicos que ali ocorrem, a biodiversidade que alberga e as particularidades da sua geomorfologia fazem das Montanhas Mágicas um destino de referência para a observação e interpretação da natureza e para a realização de inúmeras actividades de desporto e aventura, entre as quais se destacam o rafting, o caiaque, a canoagem, o canyoning, o pedestrianismo e o BTT. Englobando quatro sítios da Rede Natura 2000 e um geoparque da UNESCO (Arouca Geopark), este território obteve, em 2013, a certificação como destino turístico sustentável, com a assinatura da Carta Europeia de Turismo Sustentável. Ocupada desde tempos pré-históricos, a área das Montanhas Mágicas conta com inúmeros vestígios arqueológicos e monumentos que testemunham a sua longa história: gravuras rupestres de arte atlântica, monumentos megalíticos, pontes e vias romanas, mosteiros e templos medievais, santuários e igrejas, aldeias típicas de xisto e granito, minas históricas e muito mais. Montanhas Mágicas

Tel.: 256 940 350/256 940 359

Email: adrimag@adrimag.com.pt

montanhasmagicas.pt

Guia Prático Onde comer Restaurante Quinta do Barco

Rua da Grela, Pessegueiro do Vouga

3740-128 Sever do Vouga

Tel.: 234 556 246

Email: quintadobarco@gmail.com Restaurante Cantinho da Eira

Couto de Baixo, Couto de Esteves

3740-036 Sever do Vouga

Tel.: 966 607 753

E-mail: horcoutinho@hotmail.com Adega Típica da Pena

Aldeia da Pena, Cx 6, Covas do Rio

3660-097 São Pedro do Sul

Tel.: 232 731 808

Email: adegatipicadapena@hotmail.com Onde dormir Casa da Tulha

Couto de Baixo

3740-036 Sever do Vouga

Tel.: 966 313 040

Email: geral@vougaldeias.com

Preços: entre 40 a 120€ Inatel Palace S. Pedro do Sul Hotel

Termas de São Pedro do Sul, Várzea

3660-692 São Pedro do Sul

Tel.: 232 720 200

Email: inatel.spsul@inatel.pt

Preços: entre 52 a 90€ Quinta da Rabaçosa

Mões

3600-430 Castro daire

Tel.: 232 301 184

Email: info@quintadarabacosa.pt

Preços: entre 55 a 80€

