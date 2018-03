O Tottenham tornou-se neste sábado a primeira equipa a garantir um lugar nas meias-finais da Taça de Inglaterra, com um triunfo no País de Gales sobre o Swansea, de Carlos Carvalhal, por 3-0

A formação londrina, sem Harry Kane, resolveu a eliminatória na primeira parte, com golos do dinamarquês Christian Eriksen, aos 11', e do argentino Erik Lamela, em cima do intervalo, aos 45+1. Na segunda parte, Eriksen bisou, aos 62', com um grande remate de fora da área.

Ainda neste sábado, o Manchester United, de José Mourinho, recebe o Brighton, com os dois restantes embates dos quartos-de-final, o Wigan-Southampton e o Leicester-Chelsea, marcados para domingo.

