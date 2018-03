O Marítimo somou nova vitória na Liga vencendo, por 1-2, na deslocação a Tondela, onde Joel Tagueu esteve em plano de destaque, com um bis que inverteu o resultado, deixando a equipa de Pepa (11.ª da classificação) à mercê do Belenenses.

O Tondela começou melhor, marcando aos 10' por Miguel Cardoso. Os insulares desfizeram a vantagem dos locais a dois minutos do intervalo (43'), com Joel Tagueu a repetir a dose após o reatamento (53'), num grande lance individual.

Com esta vitória, a segunda consecutiva depois da goleada sofrida na Luz, o Marítimo ascende ao sexto lugar da classificação geral, com 39 pontos, mais dez do que o Tondela.

