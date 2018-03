Vítor Lopes e Pedro Lencart foram os melhores no primeiro dia do 2.º Torneio do Circuito Cashback World, que decorre este fim-de-semana no percurso Ribagolfe 1, na Herdade da Vargem Fresca, em Benavente. Debaixo de chuvas constantes, ambos marcaram 70 pancadas (-2) estão empatados na frente, com uma pancada de vantagem sobre Daniel Rodrigues, o jovem de 15 anos que em Janeiro venceu o 1.º Torneio deste circuito da FPG, no Penina Hotel & Golf Resort.

Na prova feminina, Beatriz Themudo foi a grande figura, com um 72 que lhe deu quatro pancadas de vantagem sobre a sua mais próxima adversária, a campeã nacional Leonor Bessa. Seguem-se Rita Costa Marques e Filipa Capelo, com 78 e 79 pancadas, respectivamente, havendo depois três jogadoras com 80: Leonor Medeiros, Maia Samuelsson e Sara Gouveia, esta a vencedora do 1.º Torneio na Penina. De referir que Beatriz Themudo venceu em Outubro o 5.º Torneio do circuito também em Ribagolfe, mas no percurso 2. Ou seja, está bem colocada para conseguir a sua segunda vitória nos últimos três torneio do circuito.

PUB

Na prova masculina, destaque ainda para Cristiano Marcelo, no quarto lugar com 73 pancadas, ele que foi terceiro há dois meses na Penina. Lucas Lopes Azinheiro e Afonso Girão estão empatado no 5.º lugar com 74, e no sétimo posto surge um trio composto por Tiago Nunes, Martim Baptista e o norte-americano Eric Hill, todos com 75.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB